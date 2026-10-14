Προανήγγειλε αποφάσεις ο Μανιάτης: «Γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα»

Αναλυτικά:

«Η βαθμολογική συγκομιδή και η αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα σε αρκετά διαστήματα των αγώνων προκαλούν έντονο προβληματισμό και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στη μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται σε διοικητικό, οικονομικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο.

Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται άμεσα στον αγωνιστικό τομέα. Υπάρχει ξεκάθαρη βούληση και αποφασιστικότητα, ενώ γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα.

Να είστε απολύτως βέβαιοι πως κάθε απόφαση λαμβάνεται με υπευθυνότητα, με βάση τη σημερινή κατάσταση της ομάδας και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Ανόρθωσης»