Δεύτερο πιάτο στο Champions League με μεγάλες μάχες Σίτι-Παρί και Ρόμα-Ρεάλ

Η δράση στο Champions League συνεχίζεται την Τετάρτη με δυνατές αναμετρήσεις και μεγάλα ντέρμπι.

Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της βραδιάς διεξάγεται στο Μάντσεστερ, με τη Σίτι να υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Έρλινγκ Χάαλαντ, πέρα φυσικά από την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων των «πολιτών».

Ο Νορβηγός έχει σημειώσει 59 γκολ σε 59 συμμετοχές στο Champions League και κυνηγά ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα. Αν σκοράρει, θα φτάσει τα 37 τέρματα με τη Σίτι στη διοργάνωση και θα αφήσει πίσω του τον Σέρχιο Αγκουέρο, με τον οποίο ισοβαθμεί αυτή τη στιγμή στα 36 γκολ.

Στη Ρώμη, η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να συνεχίσει την καλή παράδοση που έχει απέναντι στη Ρόμα. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 12 φορές, με τους Ισπανούς να μετρούν οκτώ νίκες, τους Ιταλούς τρεις, ενώ ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο.

Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος, σε ηλικία 27 ετών και 298 ημερών, έχει την ευκαιρία να γίνει ο νεότερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 100 συμμετοχές στο Champions League, ξεπερνώντας το σχετικό ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι.

Η Λίβερπουλ ταξιδεύει στην Αυστρία για την αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ, αναζητώντας επιστροφή στις νίκες μετά τη βαριά ήττα στο «Άνφιλντ» από τη Μάντσεστερ Σίτι. Την ίδια ώρα, η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, με τους Άγγλους να θέλουν να αξιοποιήσουν την ισχυρή εντός έδρας παρουσία τους.

Η Φέγενορντ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της απέναντι στην Κόμο, ενώ η Στουτγκάρδη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, με στόχο να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της.

Παράλληλα, η Ντόρτμουντ δοκιμάζεται στη Νορβηγία κόντρα στην Μπόντο/Γκλιμτ, η οποία είναι πανίσχυρη στην έδρα της. Τέλος, η Ρεάλ Μπέτις υποδέχεται την Πόρτο, σε μια αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

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