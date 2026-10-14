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Super League: Οι αριθμοί της 6ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Για τριακοστή φορά σκόραρε στο πρωτάθλημα της Super League ο Χούλιαν Μπαρτόλο.

Το γκολ του στη νίκη του Αστέρα με 2-1 απέναντι στον Ατρόμητο ήταν το 23ο του με την ομάδα της Αρκαδίας, ενώ τα άλλα επτά ήταν στους 59 αγώνες του με τον Βόλο, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League. 

Με τα 23 τέρματα που έχει σημειώσει με την ομάδα της Αρκαδίας στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της λίστας των σκόρερ του συλλόγου της Τρίπολης στη Super League και μπροστά του είναι ο Νίκος Καλτσάς (24), ο Μιχάλης Μανιάς (26), ο Ντάνιελ Τσέζαρεκ (26) και σε μεγάλη απόσταση ο Χερόνιμο Μπαράλες με 55.

Το πρώτο του γκολ σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σημείωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος και αυτό ήταν το έκτο που σημειώνει με τα χρώματα των Ερυθρολεύκων. Τα τέσσερα είναι για το πρωτάθλημα, ενώ έχει ένα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ένα για το Κύπελλο Ελλάδος. Πρώτη φορά σκόραρε με τον Ολυμπιακό στις 31 Αυγούστου 2023, στη νίκη επί της Τσουκαρίτσκι με 3-0. 

Για το Κύπελλο Ελλάδος το γκολ του ήταν στη νίκη με 6-0 απέναντι στον Ηρακλή στις 17 Δεκεμβρίου 2025. Το πρώτο του γκολ για τη Super League το είχε σημειώσει στις 19 Ιανουαρίου 2025, στη νίκη (2-1) του Ολυμπιακού στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Για το 2025-26 είχε βρει δίχτυα και σε δύο αγώνες πρωταθλήματος στην εκτός έδρας νίκη (2-0) με τον Βόλο και στο εντός έδρας 3-2 με το Λεβαδειακό.

Κατηγορίες

Super League

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