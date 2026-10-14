Ξέσπασε κατά της διοίκησης της Γιουνάιτεντ ο Λισάντρο και… αποθεώθηκε

Ο Λισάντρο Μαρτίνες λίγο μετά την ήττα στη Μαδρίτη, όση προσπάθεια κι αν έκανε να μη βγει στο… 100% προς την επιφάνεια η οργή και η απογοήτευσή του, δεν τα κατάφερε.

«Περιμένω περισσότερα από τον τεχνικό διευθυντή σε επίπεδο ενίσχυσης του ρόστερ, 100%. Δεν θεωρώ ότι έχουν στηρίξει τον Κάρικ όσο θα έπρεπε. Κάνει ό,τι μπορεί. Συνεχώς αλλάζουν οι προπονητές, αλλά τι γίνεται με άλλες θέσεις στο κλαμπ;

Είναι εύκολο κάθε φορά να μιλάμε για τον προπονητή και τους παίκτες, αλλά να δούμε και τους υπόλοιπους, εντάξει;» ήταν τα λόγια του, με τον κόσμο των «κόκκινων διαβόλων» να τον αποθεώνει στα social media, αφού οι οπαδοί αισθάνθηκαν πως κάποιος είπε δημόσια όσα σκέφτονταν εκείνοι.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 https://t.co/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

england365.gr