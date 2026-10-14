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Ευρωλίγκα: Ψάχνουν αντίδραση Εφές και Παρί, για την τρίτη σερί νίκη η Βίρτους!

ΓΗΠΕΔΟ

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Χωρίς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, πέφτει απόψε (14/10) η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Η δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας ρίχνει απόψε (14/10) αυλαία, με το πρόγραμμα να μην περιλαμβάνει ελληνικές αναμετρήσεις, αλλά το ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι (19:00), η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται στη Σόφια την Μπεσίκτας. Αμφότερες οι ομάδες έχουν ρεκόρ 2-2. Η Χάποελ προέρχεται από την ήττα με 93-82 από τη Βαλένθια, ενώ η Μπεσίκτας νίκησε με 92-84 την Μπασκόνια εκτός έδρας. Για την ομάδα του Ιτούδη απουσιάζει λόγω ασθένειας ο Μπαρ Τιμόρ, ενώ οι Γκινάτ και Κόφι ταξίδεψαν, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους. Οι Τούρκοι παραμένουν χωρίς τον Τζέφρις, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον καρπό.Στις 20:30, η Αναντολού Εφές φιλοξενεί στην Κωνσταντινούπολη την Μπάγερν Μονάχου. Οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ (1-3). Η Εφές προέρχεται από τη βαριά ήττα με 89-66 από τον Ολυμπιακό, ενώ η Μπάγερν έχασε με 94-87 από τη Βίρτους. Οι γηπεδούχοι θα στερηθούν τις υπηρεσίες των Μάικ Τζέιμς, Κορντινιέ και Παπαγιάννη, οι οποίοι συνεχίζουν την αποκατάστασή τους, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν πλήρεις.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι (21:45), Παρί και Βίρτους διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Παρίσι, με τις δύο ομάδες να ακολουθούν αντίθετες πορείες έως τώρα. Οι Παριζιάνοι έχουν ρεκόρ 1-3, μετά την ήττα με 98-96 από τη Βιλερμπάν, ενώ οι Μπολονέζοι (2-2) έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς μετρούν δύο συνεχόμενες νίκες, με τελευταία αυτή κόντρα στην Μπάγερν. Ερωτηματικό για τους Γάλλους αποτελεί ο Ιφί, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο την Κυριακή, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η απουσία του. Ο Ρόντεν καταγράφεται ως διαθέσιμος, ενώ για τη Βίρτους δεν αναφέρεται κάποια επιβεβαιωμένη απουσία.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις 99-80

Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρα 82-84

Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 55-72

Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87

Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 89-98

Μπασκόνια-Ντουμπάι 79-93

Βαλένθια-Ολυμπιακός 97-102 (παρ.)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας (14/10, 19:00)

Αναντολού Εφές-Μπάγερν Μονάχου (14/10, 20:30)

Παρί-Βίρτους Μπολόνια (14/10, 21:45)

sport-fm.gr

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