(ΒΙΝΤΕΟ) Ραμπόνα και ντρίμπλα μαζί, στην πιο «άρρωστη» ασίστ από τον Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε κάτι που ακόμα κι όταν το βλέπεις, απορείς πώς δεν μπέρδεψε τα πόδια του. Κι όμως, εκεί κρύβεται η μαγεία. Στην κίνηση που σε κάνει ν’ απορείς και που δεν χρειάζεται και επεξήγηση, στο κάτω – κάτω.

Ο Ισπανός σταρ της Μπαρτσελόνα έβγαλε δυο ασίστ στο 4-1 επί της Γαλατασαράι στο «Αλί Σαμί Γεν» και η δεύτερη εξ αυτών, προς τον Άντονι Γκόρντον ήταν ίσως ό,τι πιο αδιανόητο μπορεί να δούμε σε ολόκληρο το φετινό Champions League.

Ραμπόνα και ντρίμπλα με μάζεμα της μπάλας μαζί, με «σερβίρισμα» και μεγαλύτερη αποθέωση για τον δημιουργό παρά για τον σκόρερ…

🚨The football gods blessed Lamine Yamal https://t.co/Nemnwi5iae — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 13, 2026

sport-fm.gr