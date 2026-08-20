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Δεδομένη ή έκπληξη;

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεδομένη ή έκπληξη;

Τι θα επιλέξει ο Χένινγκ Μπεργκ για πρώτο αγώνα με την Σεντ Τρούιντεν στο Βέλγιο;

Ο στόχος του Νορβηγού προπονητή είναι η Ομόνοια να φύγει από το Βέλγιο μ΄ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο θα της επιστρέψει να εκμεταλλευτεί το ατού της, δηλαδή το καμίνι του ΓΣΠ για να προκριθεί στην League Phase του Europa League. 

Ομολογουμένως το τριφύλλι έχει δύσκολο έργο κόντρα σε μία ομάδα που προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να μπει σφήνα στους μεγάλους του Βελγίου. 

Στις τάξεις του αντιπάλου επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός (αυτό τόνισε ο προπονητής τους) με το παιχνίδι να αποτελεί κάτι σαν ραντεβού με την ιστορία για τον σύλλογο, την πόλη και τον κόσμο. 

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ θα πρέπει να κάνει ένα άριστο τακτικά παιχνίδι, έτσι ώστε να μετριάσει τον ενθουσιασμό που αναμένεται να βγάλει η βελγική ομάδα ειδικά στα πρώτα λεπτά. Να ελέγξει τον ρυθμό και να μπορέσει να χτυπήσει όταν έχει τις δικές της στιγμές. 

Το ζήτημα λοιπόν είναι τι θα επιλέξει ο Νορβηγός στην αρχική εντεκάδα προκειμένου να εξυπηρετηθεί στο 100% το πλάνο του. 

Η εντεκάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι η εξής: Φαμπιάνο - Μπάλκοβετς, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Νεγκό - Μάριτς, Ανδρέου - Μοντνόρ, Εβάντρο, Τάνκοβιτς - Ντιονί. 

Από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν ο Μπεργκ έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Αν σκέφτεται δηλαδή άλλες επιλογές σε συγκεκριμένες θέσεις ή σχήμα, για να περιορίσει την ταχύτητα για παράδειγμα των Ιάπωνων της Σεντ Τρούιντεν. 

ψ.

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