Παντελής για Λεωνίδα: «Προπόνηση στις 5 το πρωί, ώρες ατελείωτες...»

Ο Παντελής Κονομής με ανάρτησή του στα ΜΚΔ αποθεώνει την δουλειά του αδερφού του ο οποίος έχει πλέον καθιερωθεί στο υψηλό επίπεδο βγάζοντας μάτια και με την φανέλα της Εθνικής μας.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Παντελής για τον Λεωνίδα:

Τη δουλειά που έβαλες εν την έβαλε κανένας.

Μόνο εμείς ξέρουμε τι θα πει προπόνηση η ώρα 5 το πρωί πριν το σχολείο, ύπνο στην τάξη και μετά ξανά προπονήσεις, μεσημέρι-απόγευμα.

Ώρες ατελείωτες, 5-6-10-12 ώρες τη μέρα, με 5 μπουκάλες νερό.

Τόσα χρόνια ποτέ μου εν σου είπα μια καλή κουβέντα. Πάντα ήθελα παραπάνω, γιατί ήξερα ότι μπορείς.

Αλλά, ρε μάγκα, εν μπορώ να μεν σου πω τώρα πόσο περήφανος είμαι. Δεν είναι καν το γκολ, δεν είναι η εμφάνιση. Εν τούτο το πάθος που φκαλλεις, γιατί ξέρεις ότι αξίζει σου και ξέρεις ότι δικαιονούμαστε.

Ούλλα τώρα ξεκινούν. Και κάτι που σου ελάλουν πάντα, να το θυμάσαι: κανένας εν θυμάται τα γκολ, κανένας εν θυμάται την περασμένη εβδομάδα. Ούλλοι κρινόμαστε που την τελευταία μας εμφάνιση.

Είσαι μάγκας και αλάνι. Συνεχίζουμε…