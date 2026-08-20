Προπονητής Σεντ Τρούιντεν: «Υπάρχει ενθουσιασμός, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για την πόλη»

Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε κόντρα στην Ομόνοια η βελγική ομάδα.

Ο προπονητής της Σεντ Τρούιντεν μέσω των τοποθετήσεών του για το παιχνίδι με τους πράσινους (21:00) θέλησε να εξηγήσει την σημαντικότητα της αναμέτρησης.

Διαβάστε όσα είπε ο Φρεντερίκ Ντε Μάγιερ:

«Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για την πόλη και ειδικά για τους οπαδούς μας. Οι παίκτες και το σταφ ανυπομονούν για την αναμέτρηση. Προσωπικά, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ο προπονητής αυτής της ομάδας. Υπάρχει όντως ενθουσιασμός. Δεν πρέπει να έχουμε άγχος. Πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο και να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Οι προπονήσεις πήγαν πολύ καλά και είμαστε όλοι έτοιμοι. Οι Muja και Bazdar είναι εντάξει και θα αγωνιστούν. Η Ομόνοια είναι μία καλή ομάδα με ποιότητα όμως έχουμε κι εμείς τα δικά μας θετικά στοιχεία»