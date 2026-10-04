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Παγκόσμιος πρωταθλητής WRC ο Έλφιν Έβανς μετά από χρόνια αναμονής

ΓΗΠΕΔΟ

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Eγινε ο πρώτος Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι μετά τον Άγγλο Ρίτσαρντ Μπερνς το 2001.

Ο Έλφιν Έβανς έγραψε ιστορία, κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) με την Toyota. Ο Ουαλός οδηγός πανηγύρισε το πρωτάθλημα την Κυριακή (4/10), μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της σεζόν στη Σαρδηνία της Ιταλίας.

Ο Έβανς είχε φτάσει πέντε φορές στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης τα τελευταία έξι χρόνια, όμως αυτή τη φορά κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του στην κορυφή, έπειτα από συγκλονιστική μάχη μέχρι την τελευταία ειδική διαδρομή με τον ομόσταβλό του στην Toyota, Όλιβερ Σόλμπεργκ.

Η επιτυχία του Έβανς έχει ξεχωριστή σημασία για το βρετανικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς έγινε ο πρώτος Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι μετά τον Άγγλο Ρίτσαρντ Μπερνς το 2001. Παράλληλα, είναι μόλις ο τρίτος Βρετανός που κατακτά τον τίτλο, μετά τον Μπερνς και τον Σκωτσέζο Κόλιν ΜακΡέι, ο οποίος είχε ανοίξει τον δρόμο το 1995 ως ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι από τη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Σόλμπεργκ, γιος του Νορβηγού παγκόσμιου πρωταθλητή του 2003, Πέτερ Σόλμπεργκ, κατέκτησε τη νίκη στο ράλι της Σαρδηνίας και ολοκλήρωσε τη σεζόν στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η κατάταξη στο Ράλι Σαρδηνίας:

Όλιβερ Σόλμπεργκ/Έλιοτ Έντμοντσον (Σουηδία/Μ. Βρετανία, Toyota) 3:24:57

Σεμπαστιάν Οζιέ/Βενσάν Λαντέ (Γαλλία, Toyota)                   +57,6

Σάμι Παζάρι/Μάρκο Σάλμινεν (Φινλανδία, Toyota)                  +1:37,4

Αντριέν Φουρμό/Αλεξάντρ Κοριά (Γαλλία, Hyundai)                 +2:38,6

Έλφιν Έβανς/Σκοτ Μάρτιν (Μ. Βρετανία, Toyota)                   +4:48,1

Τακαμότο Κατσούτα/Άαρον Τζόνστον (Ιαπωνία/Ιρλανδία, Toyota)     +6:02,4

Τζον Άρμστρονγκ/Σέιν Μπερν (Ιρλανδία, Ford)                     +7:32,2

Τζόσουα ΜακΈρλιν/Έιν Τρέισι (Ιρλανδία, Ford)                    +12:10,4

 

Η τελική κατάταξη των οδηγών μετά από 13 αγώνες:

Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία)      243 βαθμοί

Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία)     238

Σάμι Παζάρι (Φινλανδία)        237

Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία)       189

Αντριέν Φουρμό (Γαλλία)        183

Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία)    175

Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο)           138

Χέιντεν Πάντον (Νέα Ζηλανδία)  38

Τζος ΜακΈρλιν (Ιρλανδία)       36

Εσαπέκα Λάπι (Φινλανδία)       33

 

Η βαθμολογία των κατασκευαστών:

Toyota                       662 βαθμοί

Hyundai                      440

Toyota Gazoo Racing (Rally2) 251

Ford (M-Sport)               168

 

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