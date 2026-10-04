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Στο οπλοστάσιο του ΠΑΟΚ ο Μοτεγιούνας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Φιρμάνι για τον Λιθουανό σέντερ που ισχυροποιεί τους ασπρόμαυρους.

Στο δυναμικό του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Ντονάτας Μοτεγιούνας.

Ο πολύπειρος Λιθουανός σέντερ, ο οποίος αφίχθη την Πέμπτη (01/10), στη Θεσσαλονίκη, για τον «Δικέφαλο», αφού υποβλήθηκε στις απαιτούμενες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, δεσμεύτηκε με συμβόλαιο με την ομάδα ως το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Για την απόκτησή του οι ασπρόμαυροι ανέφεραν:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με το διεθνή Λιθουανό σέντερ Donatas Motiejunas, o οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27. Με την παρουσία του Mοteijunas, ο ΠΑΟΚ προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ του.

Ο Λιθουανός σέντερ είναι στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης και μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, τέθηκε πλέον στη διάθεση του Coach Andrea Trinchieri.

Ο Donatas Motiejunas γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1990 στο Κάουνας της Λιθουανίας. Με ύψος 2,13 μ., αγωνίζεται ως σέντερ και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Zalgiris (πρωταθλητής και κυπελλούχος Λιθουανίας το 2008, αλλά και πρωταθλητής της Βαλτικής Λίγκας την ίδια χρονιά) και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ιταλία (Benetton) και Πολωνία (πρωταθλητής 2012 με την Asseco Prokom), πριν μετακομίσει στο NBA.

Αγωνίστηκε για έξι περίπου σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, όπου φόρεσε τις φανέλες των Houston Rockets και New Orleans Pelicans, ενώ πέρασε και από τους San Antonio Spurs. Έχει αγωνιστεί σε 262 παιχνίδια στο ΝΒΑ, ενώ στη συνέχεια έπαιξε για δύο σεζόν στην Κίνα, προτού επιστρέψει στην Ευρώπη για τη Monaco.

Στην ομάδα του Πριγκιπάτου αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν (2021-25) και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2023, 2024) και ένα Κύπελλο (2023) Γαλλίας, ενώ στη διάρκεια της περσινής χρονιά έπαιξε ως δανεικός (από τη Μonaco) στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου.

Έχει αγωνιστεί σε 187 παιχνίδια της Euroleague και σε 28 ματς του Eurocup, σε δύο εκ των οποίων βρέθηκε αντίπαλος του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2010-11.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, είναι εν ενεργεία διεθνής με τη Λιθουανία και έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2013. Σε νεαρή ηλικία είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης (2008) και MVP του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U18 , ενώ το 2007 ήταν MVP του EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Tournament».

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