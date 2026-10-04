Πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από το Ιβανώφειο ο Ολυμπιακός

Σε ένα δεκάλεπτο, το πρώτο, δυσκολεύτηκε -ουσιαστικά- σήμερα, στο κατάμεστο Ιβανώφειο, για την 1η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός. Πάτησε... γκάζι, στην πορεία και κέρδισε, με σχετική άνεση, τον «Γηραιό» με 78-68.

Επιθετική πολυφωνία χαρακτήρισε τους ερυθρόλευκους (τέσσερις παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων), οι οποίοι είχαν καλύτερους στο επίτευγμά τους τους Σάσα Βεζένκοφ (14 πόντοι), Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (12 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ για 4 λάθη, 1 κλέψιμο).

Ξεχώρισαν για τους κυανόλευκους οι Τζέιλεν Λεκιού (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χασάν Ντιάρα (16 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 36-46, 50-64, 68-78

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκτς): Λεκιού 19 (1), Μέλβιν 11 (1), Ντιάρα 16 (3), Χάτσον, Σίλας 5 (1), Στάιλς 9 (3), Σλαφτσάκης, Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 12 (2), Γουόρντ 4 (1), Βεζένκοφ 14 (2), Ντόρσεϊ 11 (2), Χολ 8, Πλώτας 7 (1), Παπανικολάου, Εντζάι 8, Μιλουτίνοφ 10, Φουρνιέ 4 (1).