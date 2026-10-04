Δεν τους… βγάζουν με τίποτα!

ΘΕΜΑ: Ανδρέας Σταυρινίδης

Τέσσερις αγωνιστικές, 360 διαθέσιμα λεπτά και ούτε ένα δευτερόλεπτο στον πάγκο κατά τη διάρκεια αγώνων. Αυτό είναι το απόλυτο των συμμετοχών που έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής 36 ποδοσφαιριστές στη Cyprus League by Stoiximan.

Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών και οι 14 ομάδες του πρωταθλήματος διαθέτουν στο ρόστερ τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί και στα τέσσερα 90λεπτα, χωρίς να αντικατασταθεί σε κανένα από τα παιχνίδια.

Τα συγκεκριμένα στατιστικά προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

«Πρωταθλήτρια» σε αριθμό… ακούραστων ποδοσφαιριστών είναι η Ομόνοια Αραδίππου, η οποία έχει έξι βασικές μονάδες με το απόλυτο των λεπτών. Ακολουθούν ο ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας, η Ομόνοια, ο Ολυμπιακός και η Καρμιώτισσα, με τρεις παίκτες η κάθε ομάδα. Επιπλέον, συναντάμε εφτά ομάδες που έχουν στο ρόστερ δύο ποδοσφαιριστές με το απόλυτο. Αυτές είναι οι ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρης, Ομόνοια 29ης Μαΐου, Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση και Krasava Ε.Ν.Υ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 36 ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε κάθε διαθέσιμο λεπτό, μόλις τρεις είναι Κύπριοι: ο Παναγιώτης Ανδρέου της Ομόνοιας, ο Λεωνίδας Κονόμης του Απόλλωνα και ο Μιχάλης Κουμουρής της Ομόνοιας Αραδίππου.

Στη λίστα βρίσκονται και δέκα τερματοφύλακες, οι οποίοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να συμπληρώνουν ολόκληρα 90λεπτα. Μέχρι στιγμής, το απόλυτο των 360 λεπτών έχουν καταγράψει οι Στέφανος Καπίνο (ΑΕΛ), Μίσλαβ Ζάντρο (Άρης), Τόμας Καμίνσκι (Ομόνοια), Βιντ Μπέλετς (ΑΠΟΕΛ), Φίλιπ Κουν (Απόλλωνα), Ράντοσλαβ Μαγιέσκι (Πάφος FC), Ζίβκο Ζίβκοβιτς (Ομόνοια Αραδίππου), Χρήστος Ταλιχμανίδης (Ολυμπιακός), Νικόλαος Γιαννακόπουλος (Καρμιώτισσας), Γιάκομπ Κάρλστρεμ (Ανόρθωση).

Ομόνοια Αρ: Μιχάλης Κουμουρής, Ζίβκο Ζίβκοβιτς, Τζέρεμι φαν Μούλεμ, Χάιρο Ισκιέρδο, Ντάνι Ενρίκες, Βέρνον Ντε Μάρκο

ΑΠΟΕΛ: Κωνσταντίνος Σταφυλίδης, Ζοάν Σάστρε, Βιντ Μπέλετς

Απόλλων: Φίλιπ Κουν, Ντάνι Εσκρίτσε, Λεωνίδας Κονομής

Ομόνοια: Τόμας Καμίνσκι, Λούμπομιρ Σάτκα, Παναγιώτης Ανδρέου

Ολυμπιακός: Χρήστος Ταλιχμανίδης, Μπρούνο Παζ, Ενρίκε Γκόμες

Καρμιώτισσα: Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Κέρτις Γεμπλί, Παναγιώτης Ταχτσίδης

ΑΕΚ: Γκουστάβο Λέδες, Χρβόγιε Μιλίτσεβιτς

ΑΕΛ: Στέφανος Καπίνο, Ρεμί Ουντέν

Άρης: Άλεξ Οπόκου Σαρφό, Μίσλαβ Ζάντρο

Ομόνοια 29ης Μαΐου: Αντόνιο Πορτάλες, Μάτεϊ Σένιτς

Νέα Σαλαμίνα: Φλοράν Ανέν, Σέρχιο Γκονθάλεθ

Ανόρθωση: Κίκο, Γιάκομπ Κάρλστρεμ

Krasava Ε.Ν.Υ: Λουίγι ντε Λούκας, Κρίστοφερ ντα Γκράσα

Πάφος FC: Ράντοσλαβ Μαγιέσκι