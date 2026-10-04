Γίνεται αρκετή συζήτηση για τη μεγάλη διάρκεια της διακοπής, κάτι που γίνεται πρώτη φορά από την UEFA για τους αγώνες του Nations League. Στην ουσία συγχωνεύθηκαν τα «παράθυρα» Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Οι ομάδες με πολλούς τραυματίες τη θεωρούν πολύ βοηθητική, το ίδιο και αυτές που περνάνε... κρίση και τους δίνεται χρόνος ανασύνταξης.

Ο φίλαθλος όμως ούτε συζήτηση. Θεωρεί πως πρέπει να επιστρέψουμε στο παλιό μοντέλο όπου είχαμε δύο εβδομάδες διακοπή και αυτές, αν μπορούν, να μειωθούν κι άλλο.

Είναι όπως το δει ο καθένας ή, καλύτερα, όπως τον βολεύει.

Χ.Χ