Πίττας: «Για να δείξουμε πως αυτή η Εθνική ανεβαίνει...»

Ο Ιωάννης Πίττας εκπροσώπησε τους παίκτες της Εθνικής στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Λετονία τη Δευτέρα (19:00) στο ΓΣΠ.

Ο διεθνής φορ, σημείωσε πως υπάρχει εμπιστοσύνη σε όλους και πως το κλίμα είναι αρκετά καλό.

«Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, όμως για να έχει σημασία η νίκη απέναντι στην Αρμενίας, πρέπει να νικήσουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα και στον προπονητή μας και ευελπιστούμε πως θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς, για να δείξουμε πως αυτή η Εθνική ανεβαίνει και ότι μπορούμε για καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερες μέρες».

Σε ερώτηση για το πιεστικό πρόγραμμα, ανέφερε: «Προσαρμόζεσαι. Είναι χαρά να παίζεις κάθε 3-4 μέρες, παρά δέκα».