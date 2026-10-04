Έπιασε 13άρι η ΑΕΛ στις κατακτήσεις Σούπερ Καπ Γυναικών στο μπάσκετ

Toν 13ο τίτλο Σούπερ Καπ πανηγύρισε η ΑΕΛ στην καλαθόσφαιρα Γυναικών. Έχει περάσει μάλιστα στην πρώτη θέση της «Χρυσής Βίβλου», με τον Κεραυνό που ακολουθεί πια με 12 κατακτήσεις.

Η Λεμεσιανή ομάδα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά απέναντι στον Pafilia Άτλαντα Πάφου, κερδίζοντας με 97-43 στην αίθουσα Αφροδίτη και ξεκίνησε με τρόπαιο τη νέα σεζόν. Κορυφαία σε βαθμό ατομικής αξιολόγησης ήταν η Mιντ για την ΑΕΛ, που συγκέντρωσε 34 βαθμούς (24 πόντοι).

Δεκάλεπτα: 14-17, 41-26, 68-34, 97-43.

AEΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Mead 24 (3), Πηλακούτα 8 (2), Raca 7 (1), Quinerly 25 (4), Οικονομίδου 14, Κουκούρη, Φτερούδη 2, Αντωνίου, Παπαλλά 10, Θεμιστοκλέους 4, Γεννάρη 3 (1).

Pafilia Άτλαντας (Θανάσης Μαστορής): Λουκαϊδου, Κυριάκου 16 (3), Ξενοφώντος 6, Nyitrai 6, Amwine 8, Μερκούρη, Κουκλάδα, Θεότη, Νικοδήμου 5, Μιχαήλ 2, Παπαδημητρίου, Τσιέλεπου.

Να σημειωθεί πως ο Pafilia Άτλαντας Πάφου, κέρδισε το δικαίωμα συμμετοχής στο Super Cup μετά την απόφαση της ΕΘΑ να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα της Πάφου είχε φτάσει μέχρι τo Final Four του Allwyn Κυπέλλου την περασμένη σεζόν, όπου αποκλείστηκε στον ημιτελικό από την ΕΘΑ με 57-43.