ΦΩΤΟ: Με χαμόγελα και χαρούμενη διάθεση ολοκλήρωσε ενόψει Λετονίας η Εθνική

Με στόχο τη δεύτερη της νίκη στο Nations League, η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αυριανή μάχη με τη Λετονία στο ΓΣΠ (19:00), για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Ανδρέας Παρασκευάς, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ζοέλ Μολ, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Νικόλας Τσαρούλλα, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Λεωνίδας Κονομής, Νικόλας Παναγιώτου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ανδρέας Χρίστου, Κωστάκης Αρτυματάς, Έκτωρ Κυπριανού, Χαράλαμπος Κυριάκου, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Γρηγόρης Κάστανος, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Μάρκους Έντουαρντς, Λοϊζος Λοϊζου, Ιωάννης Πίττας και Μαρίνος Τζιωνής.

Μετά από τρεις αγωνιστικής, η Κύπρος έχει 4 βαθμούς και η Λετονία. Ενδεχόμενη νίκη της Εθνικής μας τη Δευτέρα, θα έχει μεγάλη σημασία αφού θα κάνει σημαντικό βήμα για κατάκτηση της 2ης θέσης στον όμιλο ενώ θα διατηρηθεί πιθανότητες ακόμη και για την 1η θέση.























