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Εξετάζει την αγορά και του υπόλοιπου 30% των δικαιωμάτων του Τεττέη ο Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Το όνομά του βρίσκεται ήδη στην ατζέντα της Ρόμα.

Την πρόθεση να κάνει δικό του το 100% των δικαιωμάτων του Ανδρέα Τεττέη έχει ο Παναθηναϊκός, εξετάζοντας την εξαγορά του 30% που διατηρεί η Κηφισιά.

Οι δύο σύλλογοι είχαν συμφωνήσει στις 15 Οκτωβρίου 2025 για την αγορά «πακέτο» του Τεττέη και του Παύλο Παντελίδη, σε μία συμφωνία άνω των 3 εκατ. ευρώ, η οποία ανακοινώθηκε στις 30 του ίδιου μήνα. Πάνω σ’ αυτό το «deal» η Κηφισιά κράτησε ποσοστό μεταπώλησης 30% για αμφότερους τους παίκτες.

Ο Τεττέη, που εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο, μετρά 13 γκολ και 2 ασίστ σε 32 επίσημους αγώνες, ενώ έκανε και το ντεμπούτο του στην Εθνική, έχοντας συμμετοχή και στα τρία παιχνίδια του Nations League στο τελευταίο «παράθυρο» με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το όνομά του βρίσκεται ήδη στην ατζέντα της Ρόμα, ενώ η Μπολόνια είχε κάνει διερευνητική προσέγγιση το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς ο Παναθηναϊκός να συζητήσει το ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Η κίνηση για το 100% δεν σχετίζεται με πώληση, αλλά με πλήρη έλεγχο των δικαιωμάτων του 24χρονου επιθετικού. Κάτι που είχε επαναλάβει στο πρόσφατο παρελθόν ο Παναθηναϊκός όταν είχε αποκτήσει τον Μάιο του 2024 το υπόλοιπο 50% του Ιωαννίδη απ’ τον Λεβαδειακό έναντι 4,5 εκατ. ευρώ και το καλοκαίρι του 2025 το 37,5% του Βαγιαννίδη από την Ίντερ αντί 2,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζεται νέα συμφωνία (εν ευθέτω χρόνω) με τον Τεττέη, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2029, με προοπτική επέκτασης κι αναπροσαρμογής των αποδοχών του.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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