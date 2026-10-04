«Έσταξε μέλι» ο Ντε Λα Φουέντε για τον Γιαμάλ

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λαμίν Γιαμάλ και τόνισε πως μπορεί να γίνει ένας θρύλος του ποδοσφαίρου.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισπανός ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωσε πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής μπορεί να κατακτήσει τη φετινή «Χρυσή Μπάλα». Ο Ντε Λα Φουέντε έδειξε με τις δηλώσεις του, το πόσο πολύ πιστεύει στην αξία του 19χρονου ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα.

Χαρακτηριστικά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «φούριας ρόχας» τόνισε: «Είναι στο δρόμο να γίνει ένας απόλυτος θρύλος του ποδοσφαίρου ο Γιαμάλ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν ήταν ο μοναδικός Ισπανός παίκτης στη κούρσα για τη Χρυσή Μπάλα, θα έλεγα ότι είναι απόλυτα ο καλύτερος. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες μας και τους σέβομαι».

novasports.gr