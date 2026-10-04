Η θέση της Peyia-Akamas Ladies: «Δεν θα ζητήσω ποτέ από τις παίκτριές μου να σταματήσουν να παίζουν ποδόσφαιρο»

H Peyia-Akamas Ladies πέτυχαν μία ευρεία νίκη με 18-0 επί του ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα Γυναικών, σκορ το οποίο έφερε αντιδράσεις ως προς την έκταση. Ο πρόεδρος της Παφιακής ομάδας, Χάρης Αρκαδίου, πήρε θέση με μακροσκελή ανάρτηση.

Αναλυτικά:

«Πριν πω οτιδήποτε για το αγωνιστικό κομμάτι, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι ως Πρόεδρος της Πέγειας–Ακάμας Ladies FC Από την πρώτη στιγμή που ήρθε το ΑΠΟΕΛ στην Πέγεια, προσπάθησα προσωπικά να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή φιλοξενία.

Ρώτησα τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ αν χρειάζονταν οτιδήποτε. Προσφέραμε ό,τι μπορούσαμε για τις ποδοσφαιρίστριες και τους ανθρώπους της ομάδας, μέχρι και φαγητό στις παίκτριες μετά τον αγώνα.

Όταν τραυματίστηκε η ποδοσφαιρίστρια του ΑΠΟΕΛ, ήμουν από τους πρώτους που έτρεξαν κοντά της. Έμεινα εκεί περίπου 10–15 λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μπορέσει να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτά τα αναφέρω όχι για να πάρω συγχαρητήρια, αλλά γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι από την πλευρά μας δεν υπήρξε fair play, σεβασμός και φιλοξενία.

*Μάρτυρες όλο το staff του Αποελ.

Και τώρα ας μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.

Ακούω μετά το αποτέλεσμα 18–0 να χαρακτηρίζονται οι παίκτριες του ΑΠΟΕΛ «κοριτσάκια, ότι δεν υπήρχε fair play κτλπ» και να υπάρχει η άποψη ότι ίσως έπρεπε να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε κανονικά.

Τι ακριβώς περιμένατε από μια ομάδα που αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα Γυναικών Α’ Κατηγορίας;

Να σταματήσουμε να επιτιθέμεθα;

Να ζητήσουμε από τις παίκτριές μας να μην προσπαθούν; Να σταματήσουμε να σκοράρουμε; Δεν γίνεται αυτό στο ποδόσφαιρο.

Μιλάμε για πρωτάθλημα Γυναικών Α’ Κατηγορίας, σε επίπεδο senior. Δεν είναι φιλικός αγώνας, ούτε αγώνας Κ-15 ή Κ-17 όπου μπορείς, εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, να διαχειριστείς διαφορετικά το παιχνίδι.

Μια ομάδα senior δεν μπορεί να σταματήσει να παίζει επειδή το σκορ είναι μεγάλο. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε μάλιστα να δημιουργήσει περισσότερες απορίες και να δώσει την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει σωστά στον αγώνα.

Εμείς παίξαμε ποδόσφαιρο. Δεν στήσαμε αποτέλεσμα. Δεν χαρίσαμε τίποτα και δεν ζητήσαμε να μας χαρίσει κανείς τίποτα.

Και ας δούμε και κάτι ακόμη.

Κάποτε ,Μια άλλη ημέρα ,σε ένα άλλο αγώνα, σε άλλη ηλικιακή κατηγορία παίδων/νέων στα αγόρια, ομάδα του ΑΠΟΕΛ κέρδισε τη Δόξα Παλιομετόχου πχ με 10 γκολ. Και σε πολλά άλλα παιχνίδια.

Και πολύ σωστά έκανε. Κανείς δεν θα ζητήσει από τα παιδιά να σταματήσουν να παίζουν επειδή το σκορ είναι μεγάλο.

Γιατί;

Επειδή αυτό είναι το ποδόσφαιρο των ηλικιακών κατηγοριών.

Εάν λοιπόν θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες νεαρές παίκτριες του ΑΠΟΕΛ δεν είναι ακόμη έτοιμες να αγωνιστούν απέναντι σε ομάδες senior, τότε κατά τη δική μου προσωπική άποψη, ίσως θα ήταν καλύτερο να αγωνιστούν σε ηλικιακή κατηγορία που αντιστοιχεί στην ηλικία και στο στάδιο ανάπτυξής τους, Κ-15, Κ-17, ή όποια κατηγορία προβλέπεται.

Αυτό ας το δούν οι αρμόδιοι του ΑΠΟΕΛ.

Εκεί μπορούν να αναπτυχθούν, να αποκτήσουν εμπειρίες, να ανταγωνιστούν παίκτριες της ηλικίας τους και να προετοιμαστούν σωστά για το επίπεδο των Γυναικών.

Δεν είναι δίκαιο για τις ίδιες τις νεαρές παίκτριες να τις βάζουμε σε ένα πρωτάθλημα senior και μετά, όταν έρθει ένα δύσκολο αποτέλεσμα, να τις αποκαλούμε “κοριτσάκια”.

Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν βοηθά ούτε τις ίδιες ούτε το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, να προσφέρουμε φιλοξενία, να λειτουργούμε με fair play και να αγωνιζόμαστε 100% μέσα στους κανονισμούς και μέσα στο γήπεδο.

Και κάτι τελευταίο:

Δεν θα ζητήσω ποτέ από τις παίκτριές μου να σταματήσουν να παίζουν ποδόσφαιρο.

Θα τους ζητήσω να σέβονται τον αντίπαλο.

Θα τους ζητήσω να παίζουν καθαρά.

Αλλά θα τους ζητήσω επίσης να αγωνίζονται μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο.

Σεβασμός στον αντίπαλο. Fair play. Αλλά και σεβασμός στο ίδιο το παιχνίδι.

Πέγεια–Ακάμας Ladies FC