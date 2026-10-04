Η 11άδα της Εθνικής Ελλάδας με Γερμανία - Εξέπληξε με Τεττέη ο Ιβάν

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με τη Γερμανία (21:45) σε ένα κομβικό αγώνα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα. Συγκεκριμένα ξεκινά τον αγώνα με τους Τζολάκη, Σάλιακα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα, Ζαφείρη, Κυζιρίδη, Κουρμπέλη, Μασούρα, Παυλίδη, Ιωαννίδη.

Ο Ανδρέας Τεττέη έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Ελλάδας για την αναμέτρηση με τη Γερμανία στην Τούμπα (04/10, 21:45), για την 4η αγωνιστική του Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τον Έλληνα επιθετικό στην τελική 23άδα, για «τακτικούς λόγους» σύμφωνα με την επίσημη αιτιολογία. Εκτός έμειναν επίσης οι Τριάντης και Ντόη.

Ο Τεττέη δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και ήταν κανονικά διαθέσιμος, ωστόσο ο ομοσπονδιακός τεχνικός προτίμησε διαφορετικές λύσεις για το παιχνίδι με τη «Μάνσαφτ».