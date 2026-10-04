Ολοκλήρωσε την πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του Μαυρομμάτη Αγίου Παύλου

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία της γυναικείας ομάδας του Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου στην Ευρώπη, όπου συμμετείχε στον β’ γύρο του EHF European Cup. Και οι δύο αγώνες απέναντι στην Cascada HC Garliava, έγιναν στη Λιθουανία και συγκεκριμένα στο Alytus Sports Center, με την ομάδα του Αγ. Παύλου να χάνει τον πρώτο με 40-20 και τον δεύτερο με 42-11.

Στο πρώτο παιχνίδι, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (02/10) για λογαριασμό του Μαυρομμάτη εφτά γκολ σημείωσε η Μαρίνα Πλύτα, ενώ την ακολούθησαν με έξι η Αντιγόνη Πλύτα και με πέντε η Χριστίνα Γεωργιάδου. Από ένα είχαν η Ραφαέλλα Στυλιανίδου και η Ελεάνα Νικηφόρου.

Την Κυριακή (04/10) τέσσερα γκολ είχε η Αντιγόνη Πλύτα, τρια η Χριστίνα Γεωργιάδου, δύο η Αναστασία Τρικου και από ένα οι Μάριλιν Νικολαΐδη και Μαριάννα Χαραλάμπους.

Σύνθεση στον πρώτο αγώνα: Κολιαντρή, Γεωργιάδου 5, Στυλιανίδου 1, Α. Πλύτα 6, Αντωνίου, Νικηφόρου 1, Μ. Πλύτα 7, Αγαμέμνωνος, Μουζουρίδου, Ι. Ιωάννου, Νικολαΐδη, Α. Ιωάννου, Ε. Ιωάννου, Ντρίκου, Χαραλάμπους.

Σύνθεση στον δεύτερο αγώνα: Κολιαντρή, Ευαγγέλου, Γεωργιάδου 3, Στυλιανίδου, Α. Πλύτα 4, Αντωνίου, Νικηφόρου, Μ. Πλύτα, Αγαμέμνωνος, Ι. Ιωάννου, Νικολαΐδη 1, Α. Ιωάννου, Ε. Ιωάννου, Μπατσούλη, Ντρίκου 2, Χαραλάμπους 1.