Φερστάπεν: «Περήφανος για όλη την ομάδα»

Έντονα συναισθήματα και ικανοποίηση επικρατούν στις τάξεις της Red Bull μετά την πρώτη φετινή νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix της Μαλαισίας, έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε δοκιμασία για όλα τα μονοθέσια εξαιτίας των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών.

Ο Βελγοολλανδός πιλότος στάθηκε στη στρατηγική της ομάδας του και στην ψυχραιμία που επιδείχθηκε στα κρίσιμα σημεία του αγώνα:

«Είμαι απίστευτα περήφανος για όλους. Ήταν ένας αγώνας με ένταση και πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Κάναμε τη σωστή επιλογή με τα ενδιάμεσα ελαστικά και, στη συνέχεια, βήμα-βήμα, κερδίσαμε έδαφος. Καταφέραμε να κάνουμε τον δικό μας αγώνα μέχρι το τέλος, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης».