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Ομόνοια: Όταν η τόλμη γίνεται στρατηγική

ΓΗΠΕΔΟ

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Όποιος και αν είναι, ο προπονητής του τριφυλλιού πρέπει να ακολουθεί την ίδια γραμμή.

Αναμφισβήτητα ο Χένινγκ Μπεργκ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση και βελτίωση των νεαρών ποδοσφαιριστών που «παράγει» η Ομόνοια από την ακαδημία της.

Ο Νορβηγός το έδειξε στην πράξη ότι για τον ίδιο δεν αποτελεί «τόλμη», όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Κύπρο για όποιον προπονητή εμπιστεύεται νεαρούς, αλλά η φυσιολογική εξέλιξη του ίδιου του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, ο πιο καθοριστικός παράγοντας για να μετατραπεί η Ομόνοια σε ένα φυτώριο ταλέντων είναι η πολιτική της ίδιας της ομάδας να προωθεί ποδοσφαιριστές στο ανώτατο επίπεδο.

Το είπε τις προάλλες σε ραδιοφωνικές του τοποθετήσεις ο Χριστάκης Χριστοφόρου, τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας των πρασίνων, προσθέτοντας πως επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται οι Κύπριοι στην Ομόνοια. 

Με λίγα λόγια, όποιος και αν είναι, ο προπονητής του τριφυλλιού πρέπει να ακολουθεί την ίδια γραμμή.

Έχει καθήκον να βλέπει τους νεαρούς στην ακαδημία και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκεί να καθιερώνει σιγά - σιγά τα ταλέντα στην πρώτη ομάδα. Είναι δηλαδή θέμα απόφασης και μακροχρόνιου στρατηγικού πλάνου.

Α.Σ.

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ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

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