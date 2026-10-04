Φιλικό ξεμούδιασμα με νίκη για Ανόρθωση αλλά με... πονοκεφάλους για Ελ Μαέστρο

Με γκολ του Ράφα Λόπες στο 2ο ημίχρονο, η Ανόρθωση ξεμούδιασε με νίκη στο φιλικό απέναντι στην Ένωση στο «Τάσος Μάρκου».

Σε ένα φιλικό όμως που προέκυψε πρόβλημα με τον Σατίν, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Εκτός των άλλων όμως, δεν έπαιξαν καθόλου οι Κάρλστρεμ, Φαν Νιφ και Μπέργκστρομ. Οι δύο πρώτοι ένιωσαν ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες ενώ ο τρίτος ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο θα περιμένει να δει κατά πόσο θα τους υπολογίζει για τον αγώνα με την Πάφος FC στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στις 11 Οκτωβρίου.

H αρχική ενδεκάδα αποτελείτο από τους: Παναγή, Τάντι, Καραμανώλη, Τόσιτς, Χαραλάμπους, Αμποάγκι, Σεργίου, Σατίν, Μίντεντορπ, Ντιόν, Ντα Κρουζ.