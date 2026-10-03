Γκολ που χάρηκε και ο Μπεργκ

Ο Ανδρόνικος Κακουλλής έγραψε το όνομά του στους σκόρερ της Εθνικής μας, στο νικηφόρο 2-0 επί της Αρμενίας για το Nations League.

Ένα γκολ που χάρηκαν άπαντες στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όμως το... χάρηκε όμως και ο Χένινγκ Μπεργκ.

Ο προπονητής της Ομόνοιας ελπίζει πως ο επιθετικός του θα πάρει... μπρος και με την πράσινη φανέλα, ιδιαίτερα τώρα που οι πράσινοι θα ξεκινήσουν το διπλό ταμπλό.

Ο Κακουλλής δεν έχει σκοράρει με τα πράσινα σε 278 λεπτά συμμετοχής, όντας δεύτερη επιλογή πίσω από τον Ντιονί.

Χ.Χ