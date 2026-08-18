ΦΩΤΟΣ: Στο Βέλγιο για το πρώτο βήμα η Ομόνοια

Με τον Μιχλάλι Μαγιαμπέλα να μένει στην Κύπρο, η Ομόνοια αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Λάρνακας με προορισμό το Βέλγιο.

Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Σεντ Τρούιντεν στο πλαίσιο των Play Off του Europa League και θέλουν την Πέμπτη (20/8, 21:00) να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού στο ΓΣΠ.

Δείτε πιο κάτω τις φωτογραφίες από την αναχώρηση του τριφυλλιού:











































