ΦΩΤΟΣ: Στο Βέλγιο για το πρώτο βήμα η Ομόνοια
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε πλούσιο φωτορεπορτάζ από την αναχώρηση της αποστολής της Ομόνοιας για το Βέλγιο
Με τον Μιχλάλι Μαγιαμπέλα να μένει στην Κύπρο, η Ομόνοια αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Λάρνακας με προορισμό το Βέλγιο.
Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Σεντ Τρούιντεν στο πλαίσιο των Play Off του Europa League και θέλουν την Πέμπτη (20/8, 21:00) να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού στο ΓΣΠ.
Δείτε πιο κάτω τις φωτογραφίες από την αναχώρηση του τριφυλλιού: