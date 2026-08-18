Εκτός αποστολής για Βέλγιο ο Μαγιαμπέλα!

Η Ομόνοια με ανάρτησή της ενημέρωσε για τις πληροφορίες του ταξιδιού για το Βέλγιο.

Εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Σεντ Τρούιντεν ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα.

Αναλυτικά:

Παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή στο Βέλγιο ενόψει της αναμέτρησης (20/08, 21:00) με την STVV.

Πρόγραμμα

18.08.26, 19:35 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας

19.08.26, 00:05 | Άφιξη στο Βέλγιο (Λιέγη)

19.08.26, 19:15 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο « Stayen»

19.08.26, 20:00 | Προπόνηση στο «Stayen» (15 λεπτά για τα ΜΜΕ)

20.08.26, 21:00 | STVV – ΟΜΟΝΟΙΑ

21.08.26, 02:30 | Αναχώρηση από το Βέλγιο (Λιέγη)

21.08.26, 06:40 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Μάριτς, Χριστοφόρου, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Σάτκα, Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Ντουβέρν, Ντιονί.

Ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα παρέμεινε προληπτικά εκτός αποστολής λόγω μυϊκών ενοχλήσεων και η κατάστασή του θα αξιολογείται.