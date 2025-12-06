Premier League (15η αγωνιστική): Ο τίτλος περνάει από το Μπέρμιγχαμ

Πρώτη σέντρα στις 14:30 στο “Villa Park”, εκεί όπου η προερχόμενη από έξι διαδοχικές νίκες σε πρωτάθλημα και Europa League, Άστον Βίλα, φιλοξενεί την πρώτη της βαθμολογίας Άρσεναλ, σε μία μάχη που υπόσχεται θέαμα και συγκινήσεις.

Πέντε αναμετρήσεις στις 17:00. Εύκολο – θεωρητικά – έργο για Νιουκάστλ και Τότεναμ που υποδέχονται Μπέρνλι και Μπράντφορντ αντίστοιχα. “Πονηρό” ματς για τη Μάντσεστερ Σίτι που αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Σάντερλαντ. Αμφίρροπο και ισορροπημένο το ζευγάρι Έβερτον – Νότιγχαμ, αντίδραση μετά την ήττα από τη Λιντς αναζητά η Τσέλσι στην έδρα της Μπόρνμουθ.