Premier League (15η αγωνιστική): Ο τίτλος περνάει από το Μπέρμιγχαμ

Στην έδρα της ισχυρής και φορμαρισμένης Άστον Βίλα δοκιμάζεται η πρωτοπόρος Άρσεναλ. Δύσκολες έξοδοι για Τσέλσι, Λίβερπουλ

Πρώτη σέντρα στις 14:30 στο “Villa Park”, εκεί όπου η προερχόμενη από έξι διαδοχικές νίκες σε πρωτάθλημα και Europa League, Άστον Βίλα, φιλοξενεί την πρώτη της βαθμολογίας Άρσεναλ, σε μία μάχη που υπόσχεται θέαμα και συγκινήσεις. 

Πέντε αναμετρήσεις στις 17:00. Εύκολο – θεωρητικά – έργο για Νιουκάστλ και Τότεναμ που υποδέχονται Μπέρνλι και Μπράντφορντ αντίστοιχα. “Πονηρό” ματς για τη Μάντσεστερ Σίτι που αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Σάντερλαντ. Αμφίρροπο και ισορροπημένο το ζευγάρι Έβερτον – Νότιγχαμ, αντίδραση μετά την ήττα από τη Λιντς αναζητά η Τσέλσι στην έδρα της Μπόρνμουθ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής στην Premier League:

Σάββατο 06/12

14:30 Άστον Βίλα – Άρσεναλ
17:00 Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
17:00 Μπόρνμουθ – Τσέλσι
17:00 Νιουκάστλ – Μπέρνλι
17:00 Τότεναμ – Μπρέντφορντ
19:30 Λιντς – Λίβερπουλ

Κυριακή 07/12

16:00 Μπράιτον – Γουέστ Χαμ
18:30 Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας

Δευτέρα 08/12

22:00 Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

 

