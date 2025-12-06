Premier League (15η αγωνιστική): Ο τίτλος περνάει από το Μπέρμιγχαμ
Στην έδρα της ισχυρής και φορμαρισμένης Άστον Βίλα δοκιμάζεται η πρωτοπόρος Άρσεναλ. Δύσκολες έξοδοι για Τσέλσι, Λίβερπουλ
Πρώτη σέντρα στις 14:30 στο “Villa Park”, εκεί όπου η προερχόμενη από έξι διαδοχικές νίκες σε πρωτάθλημα και Europa League, Άστον Βίλα, φιλοξενεί την πρώτη της βαθμολογίας Άρσεναλ, σε μία μάχη που υπόσχεται θέαμα και συγκινήσεις.
Πέντε αναμετρήσεις στις 17:00. Εύκολο – θεωρητικά – έργο για Νιουκάστλ και Τότεναμ που υποδέχονται Μπέρνλι και Μπράντφορντ αντίστοιχα. “Πονηρό” ματς για τη Μάντσεστερ Σίτι που αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Σάντερλαντ. Αμφίρροπο και ισορροπημένο το ζευγάρι Έβερτον – Νότιγχαμ, αντίδραση μετά την ήττα από τη Λιντς αναζητά η Τσέλσι στην έδρα της Μπόρνμουθ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής στην Premier League:
Σάββατο 06/12
14:30 Άστον Βίλα – Άρσεναλ
17:00 Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
17:00 Μπόρνμουθ – Τσέλσι
17:00 Νιουκάστλ – Μπέρνλι
17:00 Τότεναμ – Μπρέντφορντ
19:30 Λιντς – Λίβερπουλ
Κυριακή 07/12
16:00 Μπράιτον – Γουέστ Χαμ
18:30 Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας
Δευτέρα 08/12
22:00 Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
