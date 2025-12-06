ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το καυστικό σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον Κριστιάνο και τον Μέσι

Δημοσιευτηκε:

Η ατάκα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο και τον Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Το μεγάλο γεγονός του ερχόμενο καλοκαιριού είναι αδιαμφισβήτητα το Μουντιάλ. Στις 11 Ιουνίου του 2026, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη θα λάβει χώρα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά, με στόχο το πολυπόθητο τρόπαιο.

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε μεταξύ άλλων για το ταλέντο που είχε όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία στο ποδόσφαιρο, τονίζοντας ότι ήταν αρκετά καλός και πρόσθεσε ότι παρόλο που δεν έφτασε στο επίπεδο του Κριστιάνο Ρονάλντο ή του Λιονέλ Μέσι, του άρεσε πολύ.

«Πιστέψτε το ή όχι, έπαιζα ποδόσφαιρο. Επαιζα καλά, δεν θα έλεγα ότι ήμουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Λιονέλ Μέσι, αλλά μου άρεσε πολύ να παίζω», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, στο κολομβιανό κανάλι RCN Television.

Η κλήρωση για την 23η έκδοση του Μουντιάλ, το οποίο θα φιλοξενήσουν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Κένεντι στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Ο Τραμπ εμφανίστηκε ενώπιον του Τύπου και στη συνέχεια του απονεμήθηκε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA.

«Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι μεγάλη τιμή. Αυτή η διοργάνωση έχει γίνει μεγαλύτερη από ό,τι νομίζαμε, σημειώνουμε ένα ρεκόρ όσον αφορά τις πωλήσεις εισιτηρίων, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε κανένα άθλημα», δήλωσε ο Τραμπ στο RCN.

