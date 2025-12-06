«Έπεσε» στις δύο αγωνιστικές η τιμωρία του Ντίας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η UEFA ανακοίνωσε ότι η «καμπάνα» των τριών αγωνιστικών που είχε επιβληθεί στον Λουίς Ντίας για ένα βίαιο μαρκάρισμα του άσου της Μπάγερν Μονάχου στον Ασράφ Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν μειώθηκε στις δύο. 

Ο Κολομβιανός εξτρέμ τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για σοβαρό αντιαθλητικό παιχνίδι, μετά την αποβολή του στη νίκη της ομάδας του επί των πρωταθλητών Ευρώπης στο Παρίσι με 2-1 τον Νοέμβριο, όπου είχε σημειώσει και τα δύο γκολ. Ο Ντίας, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους στο «Παρκ ντε Πρενς», κατέθεσε έφεση και κατάφερε να μειώσει την ποινή του, μολονότι η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία δεν γνωστοποίησε τους λόγους για την απόφασή της.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο 28χρονος άσος, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην ήττα 3-1 που γνώρισαν οι Βαυαροί στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, ενώ θα απουσιάσει και από τη συνάντηση της προσεχούς Τρίτης (9/12) με τη Σπόρτινγκ Λισαβώνας στο Μόναχο, θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση των πρωταθλητών Γερμανίας με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στις 21 Ιανουαρίου στην «Αλιάντς Αρένα».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

