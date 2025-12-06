ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράφα Μπενίτεθ: «Πρέπει να προσεγγίσουμε τέτοιους αγώνες με τη σωστή νοοτροπία»

Το μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού στην έδρα της ΑΕΛ, η αποφυγή των «ανόητων» λαθών και η αυτοπεποίθηση.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει λίγο-λίγο την μεγάλη «πληγή» που του άφησε η εντός έδρας ήττα της περασμένης Κυριακής (30/11, 2-3) απ’ την ΑΕΚ, «χτίζοντας» ένα νέο σερί νικών ως το φίνις του 2025 κι ο Ράφα Μπενίτεθ στις καθιερωμένες δηλώσεις του στην Cosmote TV, «έδειξε» το μοναδικό δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα του για να δείχνει συνέπεια πάνω στο χορτάρι.

Ο Ισπανός legend μίλησε στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού στο πλαίσιο της εκπομπής Sportshow ενόψει της κυριακάτικης (7/12, 17:30) «μάχης» με την ΑΕΛ Novibet στην «AEL FC Arena» για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στάθηκε στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να προσεγγίζει αυτά τα παιχνίδια με τη σωστή νοοτροπία και υπογράμμισε πως εάν η ομάδα του δεν κάνει «ανόητα» πράγματα, μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην Cosmote TV:

-Επιστρέφετε σε αγώνα πρωταθλήματος, σε μια δύσκολή έδρα, απέναντι σε μια ομάδα που πάντα είναι επικίνδυνη και λόγω της βαθμολογικής της θέσης και λόγω της ατμόσφαιρας στο γήπεδο. Τι παιχνίδι περιμένετε λοιπόν την Κυριακή;

«Γνωρίζουμε πως τέτοιου είδους αγώνες είναι περίπλοκοι, διότι η αντίπαλη ομάδα είναι υπό πίεση κι όταν κάναμε την ανάλυση στα βίντεο είδαμε πως η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλή γι’ αυτούς. Όμως πρέπει να παίξουμε τέτοιου είδους παιχνίδια, πρέπει να προσεγγίσουμε τέτοιους αγώνες με τη σωστή νοοτροπία, που σημαίνει πως θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον οποιοδήποτε. Μπορούμε να κερδίσουμε τον καθένα, αν τα πάμε καλά. Μέχρι τώρα τα έχουμε πάει καλά στα περισσότερα παιχνίδια και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σ’ αυτό».

-Θεωρείτε πως το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι η ομάδα ν’ αποφύγει τα ατομικά λάθη που κόστισαν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ; Λάθη που είχε «ξεχάσει» να κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια.

«Στο ποδόσφαιρο οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Όταν μια ομάδα είναι κοντά (σε ποιότητα), αυτά τα λάθη μπορεί να σε κάνουν να "πληρώσεις" γι’ αυτά. Το καλό είναι πως στον αγώνα Κυπέλλου αλλάξαμε παίκτες και κερδίσαμε. Δεν ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι, αλλά κερδίσαμε. Οπότε δημιουργούμε αυτή τη νοοτροπία, είμαστε ανταγωνιστικοί και αν δεν κάνουμε "ανόητα" πράγματα, μπορούμε να τεθούμε απέναντι στον οποιοδήποτε και μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε».

-Από τότε που έχετε έρθει στην ομάδα αναφέρετε συνεχώς πολύ σοφά την έκφραση: «Για να γίνουμε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να νικάμε». Αυτό φαντάζομαι πως θα πρέπει να είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού σ’ αυτή τη σειρά των αγώνων μέχρι τα Χριστούγεννα σε όλες τις διοργανώσεις, προκειμένου ν’ αρχίσει να πιστεύει ακόμη περισσότερο στον εαυτό του;

«Ναι και ένα από τα πράγματα που λέω επίσης είναι το: "Κάθε παιχνίδι τη φορά". Θα συνεχίσω με αυτή την ιδέα… Έχουμε δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή (σ.σ. 7/12), θα πρέπει να προσεγγίσουμε τον αγώνα με αυτοπεποίθηση στους εαυτούς μας, διότι θα αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα. Την ίδια ώρα, έχουμε μεγάλο σεβασμό γι’ αυτή την ομάδα που δυσκολεύεται, είναι υπό πίεση και θα παλέψει μέχρι το τέλος. Οπότε, "χτίζουμε" αυτή τη νοοτροπία, αντιλαμβανόμαστε τα λάθη που κάνουμε όταν τα κάνουμε και υποφέρουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι μας κοστίζουν. Όμως την ίδια στιγμή, έχουμε την πίστη ότι δουλεύοντας με τον τρόπο που δουλεύουμε τώρα, θα βελτιωθούμε...».

 

