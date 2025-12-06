Πρωταθλήτρια Ιαπωνίας η Κασίμα Άντλερς

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρωταθλήτρια Ιαπωνίας για ένατη φορά στην Ιστορία της αναδείχθηκε η Κασίμα Άντλερς!

Oι τροπαιούχοι νίκησαν εντός έδρας τους Γιοκοχάμα Εφ Μαρίνος με 2-1, στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής, και κατέκτησε τον τίτλο στην J-League. Ο Βραζιλιάνος Λέο Σεαρά βρήκε δύο φορές (20΄, 57΄) το δρόμο προς τα δίχτυα στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο κατάμεστο «Κασίμα Στέιντιουμ» και επέτρεψε στους γηπεδούχους να διατηρήσουν το προβάδισμα του ενός βαθμού σε σχέση με την Κασίουα Ρεϊσόλ. Οι Γιοκοχάμα Μαρίνος μείωσαν με τον Τζουν Αμάνο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα και πρόσθεσαν στην τροπαιοθήκη τους ακόμη έναν τίτλο της J-League, της οποίας ήταν ήδη οι πολυνίκες. Αυτό το πρωτάθλημα είναι το πέμπτο για τον προπονητή Τόρου Ονίκι, ο οποίος ανέλαβε στο ξεκίνημα της σεζόν την Κασίμα Άντλερς, καθώς στο παρελθόν είχε κατακτήσει τέσσερις τίτλους με την Καουασάκι Φροντάλε.

Από την πλευρά της, η Κασίουα Ρέισολ νίκησε 1-0 τη Ματσίντα Ζέλβια και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα με 75 βαθμούς, έναντι 76 της Κασίμα Άντλερς, ενώ η Κιότο Σάνγκα νίκησε 2-0 την (απερχόμενη πρωταθλήτρια) Βίσελ Κόμπε και κατετάγη τρίτη στην J-League.

