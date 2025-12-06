Οφείλει να αντιδράσει για να κρατήσει επαφή

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ρομπέρζ και Σαμπορίτ, ήταν μέχρι χθες αμφίβολοι για την αποψινή (19:00) εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Εθνικό Άχνας, με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ να υποχρεώνεται ξανά σε αλλαγές στην αμυντική γραμμή της ομάδας του. Εφόσον οι δύο παίκτες δεν προλάβουν (σενάριο πολύ πιθανόν), τότε, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Μιλίτσεβιτς (εξέτισε την τιμωρία του) και Εκπολό, ενώ το δεξί άκρο της άμυνας θα καλύψει ένας εκ των Π. Ιωάννου ή Μιραμόν. Η ΑΕΚ καλείται να βγάλει αντίδραση μετά το στραβοπάτημα με τον Ακρίτα, προκειμένου να διατηρηθεί σε επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας και παράλληλα να πάει με καλή ψυχολογία σε μια σειρά αγώνων-ντέρμπι στο πρωτάθλημα (με Ομόνοια, ΑΕΛ, Ανόρθωση και Άρη) αλλά και κρίσιμων παιχνιδιών στην Ευρώπη (Χάκεν εκτός, Σκεντίγια εντός), που ακολουθούν μέχρι και τις αρχές του 2026. Το μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ είναι να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού εντός συνόρων και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει το εισιτήριο για απευθείας πρόκριση τους 16 του Conference League μέσω της πρώτης οκτάδας της League Phase.

Οι κιτρινοπράσινοι δεν έχουν περιθώρια απώλειας άλλων βαθμών, ειδικά με ομάδες που ο βασικός τους στόχος είναι η αποφυγή της διαβάθμισης, ενώ καλούνται να σπάσουν και μία κακή, για αυτούς, παράδοση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια όταν υποδέχονται στην «Αρένα» τον Εθνικό Άχνας, αφού οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων στη Λάρνακα έληξαν ισόπαλες. Μετά την γκέλα της προηγούμενης αγωνιστικής, η ομάδα του Ιδιάκεθ θα πρέπει να κατέβει υποψιασμένη στο αποψινό παιχνίδι, με δεδομένο ότι ο Εθνικός Άχνας προέρχεται από τέσσερις σερί ήττες…

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ (εκτός απροόπτου) θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Μιραμόν ή Π. Ιωάννου, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Ναλί ή Χάιρο, Λέδες, Πονς, Ναούμ, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς (Καμπρέρα). Μένει να δούμε αν στο παιχνίδι αυτό θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Γκαρσία, ο οποίος ήταν στην αποστολή του αγώνα με τον Ακρίτα αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε. Εκτός πλάνων παραμένει ο Ροντέν.