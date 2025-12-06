ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οφείλει να αντιδράσει για να κρατήσει επαφή

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Οφείλει να αντιδράσει για να κρατήσει επαφή

Η «κατάρα» των τραυματισμών δεν εγκαταλείπει την ΑΕΚ.

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ρομπέρζ και Σαμπορίτ, ήταν μέχρι χθες αμφίβολοι για την αποψινή (19:00) εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Εθνικό Άχνας, με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ να υποχρεώνεται ξανά σε αλλαγές στην αμυντική γραμμή της ομάδας του. Εφόσον οι δύο παίκτες δεν προλάβουν (σενάριο πολύ πιθανόν), τότε, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Μιλίτσεβιτς (εξέτισε την τιμωρία του) και Εκπολό, ενώ το δεξί άκρο της άμυνας θα καλύψει ένας εκ των Π. Ιωάννου ή Μιραμόν. Η ΑΕΚ καλείται να βγάλει αντίδραση μετά το στραβοπάτημα με τον Ακρίτα, προκειμένου να διατηρηθεί σε επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας και παράλληλα να πάει με καλή ψυχολογία σε μια σειρά αγώνων-ντέρμπι στο πρωτάθλημα (με Ομόνοια, ΑΕΛ, Ανόρθωση και Άρη) αλλά και κρίσιμων παιχνιδιών στην Ευρώπη (Χάκεν εκτός, Σκεντίγια εντός), που ακολουθούν μέχρι και τις αρχές του 2026. Το μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ είναι να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού εντός συνόρων και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει το εισιτήριο για απευθείας πρόκριση τους 16 του Conference League μέσω της πρώτης οκτάδας της League Phase.

Οι κιτρινοπράσινοι δεν έχουν περιθώρια απώλειας άλλων βαθμών, ειδικά με ομάδες που ο βασικός τους στόχος είναι η αποφυγή της διαβάθμισης, ενώ καλούνται να σπάσουν και μία κακή, για αυτούς, παράδοση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια όταν υποδέχονται στην «Αρένα» τον Εθνικό Άχνας, αφού οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων στη Λάρνακα έληξαν ισόπαλες. Μετά την γκέλα της προηγούμενης αγωνιστικής, η ομάδα του Ιδιάκεθ θα πρέπει να κατέβει υποψιασμένη στο αποψινό παιχνίδι, με δεδομένο ότι ο Εθνικός Άχνας προέρχεται από τέσσερις σερί ήττες…

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ (εκτός απροόπτου) θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Μιραμόν ή Π. Ιωάννου, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Ναλί ή Χάιρο, Λέδες, Πονς, Ναούμ, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς (Καμπρέρα). Μένει να δούμε αν στο παιχνίδι αυτό θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Γκαρσία, ο οποίος ήταν στην αποστολή του αγώνα με τον Ακρίτα αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε. Εκτός πλάνων παραμένει ο Ροντέν.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νίκησαν τα φαβορί και το... βλέμμα στα ντέρμπι της Κυριακής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

0-0 ημίχρονο, 3-3 στο 90+7΄ και τέζα ξανά η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό σε ματς με οκτώ γκολ η Μπαρτσελόνα και +4 από Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διέλυσε την Άιντραχτ με εξάρα η Λειψία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύο δέκατες θέσεις και ισάριθμα παγκύπρια ρεκόρ για την Κάλια Αντωνίου!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με καφέδες και ενεργειακά ποτά: Οι ώρες όλων των αγώνων των ομίλων του Μουντιάλ 2026!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παράσταση... κορυφής για την «τετράσφαιρη» Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Για εμάς ήταν πολύ αναγκαία νίκη»

ΑΕΚ

|

Category image

BINTEO: Τα στιγμιότυπα του ΑΕΚ - Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο... πάγκος φρόντισε να μην σκοντάψει η ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Σαλάχ... συνηθίζει τον πάγκο - Τον άφησε εκτός ο Σλοτ γι' ακόμα ένα ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπή στην... ανατροπή, με νικήτρια την Ένωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φερστάπεν: «Αύριο στο μυαλό μου θα είναι το πρωτάθλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με τέτοια στατιστικά... ξεκάθαρο σημείο αναφοράς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δωδέκατος… ο ασίστ-μαν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη