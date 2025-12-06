ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με όπλο την καλή παράδοση στην «Αρένα», ο Εθνικός Άχνας στοχεύει σε θετικό αποτέλεσμα στην αποψινή (19:00) αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Στο συγκεκριμένο γήπεδο δεν έχει χάσει στις δύο τελευταίες εξορμήσεις. Το συγκρότημα του Ιγκόρ Ανγκελόφσκι έχει δύσκολη αποστολή αλλά θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Μέχρι τώρα πήρε μόνο έναν βαθμό μακριά από το Δασάκι και ήταν αυτός απέναντι στην ΑΕΛ στο «Alphamega Stadium». Στις τάξεις του Εθνικού υπάρχει πίστη και αισιοδοξία για θετικό αποτέλεσμα, αν και δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες ήττες και θέλει να βάλει φρένο στον κατήφορο. Την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό μέσα στο Δασάκι.

Ο προπονητής της αχνώτικης ομάδας, Ιγκόρ Ανγκελόφσκι, θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα με στόχο την αλλαγή εικόνας, που ίσως αποφέρει βαθμολογικό κέρδος. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα οι Οφόρι, Αγγελόπουλος και Λομοτέι, τρεις παίκτες που παίζουν στην άμυνα και άρα δεν θα γίνουν... αλχημείες, ενώ θέση διεκδικούν οι Ροντριγκίνιο και Μπαουτίστα. Εκτός πλάνων του Ανγκελόφσκι είναι οι Κονφέ και Κανέ λόγω καρτών και έτσι μειώνονται οι επιλογές στον νευραλγικό χώρο του κέντρου.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

