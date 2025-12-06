ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόκληση που δεν τον φοβίζει

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Πρόκληση που δεν τον φοβίζει

Τα δεδομένα στον Ολυμπιακό ενόψει της πρόκλησης απέναντι στην Ομόνοια

Το διπλό επί του Εθνικού Άχνας την προηγούμενη αγωνιστική έφερε σημαντική ανάσα στον Ολυμπιακό. Mε ενδεχόμενη νίκη όμως σήμερα (17:00) κόντρα στην Ομόνοια, θα έρθει... εκτόξευση και θα στείλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως δεν είναι ομάδα που θα παλέψει για τον υποβιβασμό. Για να μπορέσει όμως να κάνει το μπαμ, θα πρέπει τα παιδικά λάθη στη μεσομυντική λειτουργία να ελαχιστοποιηθούν αφού στα ματς που έχασε τα... πλήρωσε ακριβά.

Δέχθηκε 18 γκολ που ισοδυναμεί με 1,5 γκολ μέσο όρο ανά παιχνίδι. Είναι από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που έχουν οι μαυροπράσινοι, οι οποίοι έδειξαν σε κάποια ματς με ομάδες πρωταθλητισμού, πως μπορούν να τους κοιτάξουν στα μάτια. Δεν φοβίζει όμως αυτή η πρόκληση και με ηρεμία και χωρίς πίεση, θα προσπαθήσουν για τη δεύτερη φετινή νίκη ως γηπεδούχος και την 4η συνολικά.

Η τεχνική ηγεσία δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μορέιρα, Ζοάο Μάριο και Τόσκα, όμως ο Κωστή έδειξε να χειρίζεται έως τώρα πολύ καλά το ρόστερ του.

 

Διαβαστε ακομη