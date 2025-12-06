Ο Γκουαρδιόλα εξέπληξε τους πάντες με την απάντησή του για το ποιος θέλει να πάρει το Μουντιάλ

Η κλήρωση για το Μουντιάλ του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι», που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, και αποκάλυψε την πορεία όλων των συμμετεχουσών ομάδων.

Παρακολουθώντας την κλήρωση και λίγο πριν η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίσει τη Σάντερλαντ (6/12, 17:00) για την Premier League, ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε για τη μεγάλη διοργάνωση του ποδοσφαίρου και αναφερόμενος στα φαβορί, αποκάλυψε επίσης την επιθυμία του να δει την Αγγλία να στέφεται πρωταθλήτρια, ακόμη και έναντι της Ισπανίας ή της Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι.

Όταν ρωτήθηκε για τις ομάδες με τις καλύτερες πιθανότητες, ο Καταλανός προπονητής εξέφρασε την επιθυμία του να δει τα «Τρία Λιοντάρια» να στέφονται πρωταθλητές για πρώτη φορά από την έκδοση του 1966, όπου νίκησαν τη Γερμανία σε έναν αξιομνημόνευτο και αμφιλεγόμενο τελικό στο Γουέμπλεϊ.

«Οι συνήθεις ύποπτοι, είμαι σίγουρος ότι όλοι συμφωνούμε για τα τρία ή τέσσερα φαβορί. Θα ήθελα να κερδίσει η Αγγλία. Δεν θέλω να ακουστώ πολύ γενναιόδωρος, αλλά βρίσκομαι εδώ αρκετά χρόνια, είμαι μέρος αυτής της χώρας και θα ήθελα πολύ ο Τόμας Τούχελ και η ομάδα του να το πετύχουν», δήλωσε.

Athletiko