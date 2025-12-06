Πικρό το φινάλε του 2025 για τον Μιχαηλίδη

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει συνηθίσει στις αναποδιές. Όπως επίσης έχει συνηθίσει να τις ξεπερνάει. Κάπως έτσι θα αντιμετωπίσει το νέο πρόβλημα που προέκυψε, σε μια περίοδο που είχε ανεβάσει τα στάνταρ απόδοσής του και ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Η αρχή έγινε όταν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα κυπέλλου με τον Άρη, ο διεθνής στόπερ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο. Αμέσως σήμανε συναγερμός για τον ίδιο και το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου, την Παρασκευή πέρασε από εξετάσεις και η απόφαση για την περίπτωσή του βγήκε σχεδόν αυτόματα.

Αυτό που κρίθηκε σκόπιμο από παίκτη και γιατρούς είναι να προχωρήσει σε έναν αρθροσκοπικο καθαρισμό στον έσω μηνίσκο, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει το Σάββατο (6/12).

Πρόκειται για μια μικρή επέμβαση προκειμένου να λυθεί το θέμα εν τη γενέσει του, με την ελαχιστοποίηση του ρίσκου να βγει ξανά στην επιφάνεια αργότερα και να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Μιχαηλίδης θα χάσει τα υπόλοιπα ματς του 2025, και λογικά με την αλλαγή του χρόνου θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Πάντως, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δε θα τον έχει στη διάθεσή του σε σημαντικές και δύσκολες αναμετρήσεις όπως το προσεχές ντέρμπι με τον Άρη, την ευρωπαϊκή μάχη στη Βουλγαρία με την Λουντογκόρετς, το ματς με τον Ατρόμητο στην Αθήνα, το αγώνα κυπέλλου με το Μαρκό, αλλά και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα που κλείνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το 2025.

