Ο Κάρλος Ζέκα αναλαμβάνει τα καθήκοντα team manager στον Παναθηναϊκό

O Κάρλος Ζέκα θα αναλάβει τα καθήκοντα του team manager τα οποία είχε μέχρι και χθες ο Γιώργος Τζαβέλλας στον Παναθηναϊκό.

Μία ημέρα μετά την γνωστοποίηση της αποχώρησης του Γιώργου Τζαβέλλα από τον Παναθηναϊκό, οι πράσινοι προχωρούν άμεσα στην κάλυψη της θέσης αυτής.

Ο παλαίμαχος πια, άσος που έχει διατελέσει αρχηγός της ομάδας, έχει συνδέσει το όνομά του με αυτή και είναι αρκετά αγαπητός στις τάξεις και των ποδοσφαιριστών αλλά και των οπαδών θα εκτελεί τα χρέη που είχε ο Τζαβέλλας.

Είναι μια εξέλιξη που έρχεται να διαψεύσει και κάποια δημοσιεύματα είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ώρες που ήθελαν τους πράσινους να σκέφτονται σοβαρά να δώσουν τα καθήκοντα αυτά στον Σωτήρη Κυργιάκο ο οποίος κατέχει το ίδιο πόστο στην Κηφισιά.

Να επισημάνουμε ότι η παρουσία ενός ανθρώπου στον ρόλο αυτό ήταν κάτι που το ήθελε και ο Ράφα Μπενίτεθ.

 

