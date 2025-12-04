Οι μάστορες των ασίστ στη Cyprus League by Stoiximan…

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρώτη δεκάδα με τους ποδοσφαιριστές που έδωσαν τις περισσότερες ασίστ.

Τα γκολ είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Όμως πίσω από τα γκολ υπάρχουν συνδυασμοί και κάποιοι ποδοσφαιριστές που δίνουν τις τελικές πάσες. Ποιοι είναι, λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες ασίστ στη μέχρι σήμερα διαδρομή της Cyprus League by Stoiximan;

Ας δούμε τους δέκα πρώτους με τις περισσότερες ασίστ στο κυπριακό πρωτάθλημα στις δώδεκα πρώτες αγωνιστικές:

Στην κορυφή βρίσκεται ο Χόρχε Μιραμόν της ΑΕΚ, όπου σε δέκα παιχνίδια έδωσε πέντε ασίστ.

Τον ίδιο αριθμό ασίστ έχουν οι Γκιόργκι Κβιλιτάια του Άρη και Κώστας Σταφυλίδης του ΑΠΟΕΛ, με τον πρώτο να πετυχαίνει αυτό το νούμερο σε 11 παιχνίδια και τον δεύτερο σε 12.

Στην τέταρτη θέση συναντάμε τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς, όπου σε οχτώ παιχνίδια, φορώντας τη φανέλα της Πάφου και της Ομόνοιας, έδωσε τέσσερις ασίστ, όσες και οι Γιασίν Μπαχάσα (Ε.Ν.Υ) και Μπρένο Αλμέιδα (Εθνικός), σε εννέα παιχνίδια.

Τέσσερις ασίστ έδωσαν και οι Κίκο (Ανόρθωση), Λούθερ Σινγκ (ΑΕΛ), Γουίλι Σεμέδο (Ομόνοια), σε έντεκα αγώνες, καθώς και ο Άντερσον Κορέια σε δώδεκα εμφανίσεις.

