Ταλιχμανίδης: «Το Κυπριακό πρωτάθλημα είναι μια πρόκληση»

Δημοσιευτηκε:

Δηλώσεις από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

O Χρήστος Ταλιχμανίδης παρέλαβε από τον ΠΑ.Σ.Π. τα βραβεία Stoiximan Top Save 1ης & 9ης αγωνιστικής του Cyprus League by Stoiximan 2025/26! Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, κατά τη βράβευση του δήλωσε τα ακόλουθα:

«Νιώθω χαρούμενος για αυτά τα βραβεία, ευχαριστώ όσους με ψήφισαν και τα αφιερώνω στους φίλαθλους για τη στήριξη τους. Πέραν των ατομικών διακρίσεων το σημαντικό είναι που βοήθησα την ομάδα μου και ιδιαίτερα με την απόκρουση μου στην 9η Αγωνιστική, όπου κλείδωσε η νίκη για την ομάδα και πήραμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς».

Για πρώτη φορά αγωνίζεσαι εκτός Ελλάδας, ποια η άποψή σου για το πρωτάθλημα μας;

«Το Κυπριακό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, αγωνίζονται ποιοτικοί παίκτες με διεθνείς παραστάσεις ενώ υπάρχει ποιότητα και στα τεχνικά επιτελεία. Θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για τους ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ».

Έχεις αποκρούσει αρκετά πέναλτι στο πρωτάθλημα. Πέραν από το ταλέντο, την προπόνηση και την ανάλυση του αντιπάλου είναι και θέμα ενστίκτου και ψυχολογίας;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μυστικό. Πιστεύω είναι θέμα διαχείρισης, εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι ψύχραιμος και φυσικά παίζει ρόλο και το διάβασμα του αντιπάλου».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη