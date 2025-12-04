Ταλιχμανίδης: «Το Κυπριακό πρωτάθλημα είναι μια πρόκληση»

O Χρήστος Ταλιχμανίδης παρέλαβε από τον ΠΑ.Σ.Π. τα βραβεία Stoiximan Top Save 1ης & 9ης αγωνιστικής του Cyprus League by Stoiximan 2025/26! Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, κατά τη βράβευση του δήλωσε τα ακόλουθα:

«Νιώθω χαρούμενος για αυτά τα βραβεία, ευχαριστώ όσους με ψήφισαν και τα αφιερώνω στους φίλαθλους για τη στήριξη τους. Πέραν των ατομικών διακρίσεων το σημαντικό είναι που βοήθησα την ομάδα μου και ιδιαίτερα με την απόκρουση μου στην 9η Αγωνιστική, όπου κλείδωσε η νίκη για την ομάδα και πήραμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς».

Για πρώτη φορά αγωνίζεσαι εκτός Ελλάδας, ποια η άποψή σου για το πρωτάθλημα μας;

«Το Κυπριακό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, αγωνίζονται ποιοτικοί παίκτες με διεθνείς παραστάσεις ενώ υπάρχει ποιότητα και στα τεχνικά επιτελεία. Θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για τους ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ».

Έχεις αποκρούσει αρκετά πέναλτι στο πρωτάθλημα. Πέραν από το ταλέντο, την προπόνηση και την ανάλυση του αντιπάλου είναι και θέμα ενστίκτου και ψυχολογίας;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μυστικό. Πιστεύω είναι θέμα διαχείρισης, εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι ψύχραιμος και φυσικά παίζει ρόλο και το διάβασμα του αντιπάλου».