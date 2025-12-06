ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Serie A-14η αγωνιστική: Τα βλέμματα πάνω στο Νάπολι-Γιουβέντους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Serie A-14η αγωνιστική: Τα βλέμματα πάνω στο Νάπολι-Γιουβέντους

Η 14η αγωνιστική της Serie A έφτασε και θα σας συναρπάσει.

Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στην Ιταλία! Η 14η αγωνιστική της Serie A έφτασε με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Το ματς που ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα της Νάπολι με τη Γιουβέντους το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 21:45. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε τρία ματς και η αυλαία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με τρεις αναμετρήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Η 14η αγωνιστική:

Σάββατο 06/12

Σασουόλο-Φιορεντίνα 16:00

Ίντερ-Κόμο 19:00

Βερόνα-Αταλάντα 21:45

Κυριακή 07/12

Κρεμονέζε-Λέτσε 13:30

Κάλιαρι-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Μπολόνια 19:00

Νάπολι-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 08/12

Πίζα-Πάρμα 16:00

Ουντινέζε-Τζένοα 19:00

Τορίνο-Μίλαν 21:45

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έπεσε» στις δύο αγωνιστικές η τιμωρία του Ντίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League (15η αγωνιστική): Ο τίτλος περνάει από το Μπέρμιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φρένο στον κατήφορο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οδηγίες εισόδου και εισιτηρίων για το Ολυμπιακός – Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Serie A-14η αγωνιστική: Τα βλέμματα πάνω στο Νάπολι-Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γκουαρδιόλα εξέπληξε τους πάντες με την απάντησή του για το ποιος θέλει να πάρει το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποφασισμένος να κρατήσει τον Μουζακίτη τον χειμώνα ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Οφείλει να αντιδράσει για να κρατήσει επαφή

ΑΕΚ

|

Category image

Πρόκληση που δεν τον φοβίζει

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Nα φανεί στο γρασίδι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ενδέκατη στα 100μ. ελεύθερο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Κάλια Αντωνίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06/12)

TV

|

Category image

Μαρέσκα: «Μετανιώνω για το παιχνίδι με την Λιντς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όπως και πέρσι!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Τρέλα» για Μουζακίτη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη