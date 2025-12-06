Serie A-14η αγωνιστική: Τα βλέμματα πάνω στο Νάπολι-Γιουβέντους

Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στην Ιταλία! Η 14η αγωνιστική της Serie A έφτασε με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Το ματς που ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα της Νάπολι με τη Γιουβέντους το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 21:45. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε τρία ματς και η αυλαία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με τρεις αναμετρήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Η 14η αγωνιστική:

Σάββατο 06/12

Σασουόλο-Φιορεντίνα 16:00

Ίντερ-Κόμο 19:00

Βερόνα-Αταλάντα 21:45

Κυριακή 07/12

Κρεμονέζε-Λέτσε 13:30

Κάλιαρι-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Μπολόνια 19:00

Νάπολι-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 08/12

Πίζα-Πάρμα 16:00

Ουντινέζε-Τζένοα 19:00

Τορίνο-Μίλαν 21:45

sportfm.gr