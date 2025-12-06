Serie A-14η αγωνιστική: Τα βλέμματα πάνω στο Νάπολι-Γιουβέντους
Η 14η αγωνιστική της Serie A έφτασε και θα σας συναρπάσει.
Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στην Ιταλία! Η 14η αγωνιστική της Serie A έφτασε με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Το ματς που ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα της Νάπολι με τη Γιουβέντους το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 21:45. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε τρία ματς και η αυλαία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με τρεις αναμετρήσεις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Η 14η αγωνιστική:
Σάββατο 06/12
Σασουόλο-Φιορεντίνα 16:00
Ίντερ-Κόμο 19:00
Βερόνα-Αταλάντα 21:45
Κυριακή 07/12
Κρεμονέζε-Λέτσε 13:30
Κάλιαρι-Ρόμα 16:00
Λάτσιο-Μπολόνια 19:00
Νάπολι-Γιουβέντους 21:45
Δευτέρα 08/12
Πίζα-Πάρμα 16:00
Ουντινέζε-Τζένοα 19:00
Τορίνο-Μίλαν 21:45
