Αποφασισμένος να κρατήσει τον Μουζακίτη τον χειμώνα ο Ολυμπιακός

Σε δεκάδες σενάρια, με το όνομά του να ακούγεται για μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης, εμπλέκεται ξανά το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη, μετά τη βράβευση του με το Golden Boy Web 2025.

Ο νεαρός διεθνής μέσος του Ολυμπιακού φέρεται να απασχολήσει ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μίλαν, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπράιτον, η Γιουβέντους, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ντόρτμουντ, η Πόρτο, η Μπενφίκα και η Άστον Βίλα.

Είναι ιδιαίτερα τιμητικό, έστω και φιλολογικό να ήταν, το ενδιαφέρον για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, στην ηλικία του «ερυθρόλευκου» άσου που έχει κερδίσει κολακευτικά λόγια από σπουδαίους ανθρώπους του χώρου, όπως ο Τσάμπι Αλόνσο και ο Λουίς Κάμπος.

