ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποφασισμένος να κρατήσει τον Μουζακίτη τον χειμώνα ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποφασισμένος να κρατήσει τον Μουζακίτη τον χειμώνα ο Ολυμπιακός

Νέα δημοσιεύματα προκύπτουν συνεχώς και εμπλέκουν το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη με πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Η αίσθηση που επικρατεί στον Ολυμπιακό και οι σκέψεις που κάνουν στη διοίκηση.

Σε δεκάδες σενάρια, με το όνομά του να ακούγεται για μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης, εμπλέκεται ξανά το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη, μετά τη βράβευση του με το Golden Boy Web 2025.

Ο νεαρός διεθνής μέσος του Ολυμπιακού φέρεται να απασχολήσει ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μίλαν, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπράιτον, η Γιουβέντους, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ντόρτμουντ, η Πόρτο, η Μπενφίκα και η Άστον Βίλα.

Είναι ιδιαίτερα τιμητικό, έστω και φιλολογικό να ήταν, το ενδιαφέρον για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, στην ηλικία του «ερυθρόλευκου» άσου που έχει κερδίσει κολακευτικά λόγια από σπουδαίους ανθρώπους του χώρου, όπως ο Τσάμπι Αλόνσο και ο Λουίς Κάμπος.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έπεσε» στις δύο αγωνιστικές η τιμωρία του Ντίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League (15η αγωνιστική): Ο τίτλος περνάει από το Μπέρμιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φρένο στον κατήφορο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οδηγίες εισόδου και εισιτηρίων για το Ολυμπιακός – Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Serie A-14η αγωνιστική: Τα βλέμματα πάνω στο Νάπολι-Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γκουαρδιόλα εξέπληξε τους πάντες με την απάντησή του για το ποιος θέλει να πάρει το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποφασισμένος να κρατήσει τον Μουζακίτη τον χειμώνα ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Οφείλει να αντιδράσει για να κρατήσει επαφή

ΑΕΚ

|

Category image

Πρόκληση που δεν τον φοβίζει

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Nα φανεί στο γρασίδι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ενδέκατη στα 100μ. ελεύθερο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Κάλια Αντωνίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06/12)

TV

|

Category image

Μαρέσκα: «Μετανιώνω για το παιχνίδι με την Λιντς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όπως και πέρσι!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Τρέλα» για Μουζακίτη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη