Να έγινε... μάθημα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Στον Απόλλωνα ετοιμάζονται για το αυριανό μεγάλο ντέρμπι με την Ανόρθωση με ξεκάθαρο σκοπό να κλείσουν τον α΄ γύρο με θετικό πρόσημο.

Το ζητούμενο για τους κυανόλευκους της Λεμεσού είναι η νίκη η οποία θα ανεβάσει την ομάδα πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα και θα τη βοηθήσει να φτάσει πιο κοντά στο φετινό της στόχο. Το ισόπαλο αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΛ άφησε γλυκόπικρη γεύση καθώς η ομάδα άργησε να βρει ρυθμό και αισθάνεται πως μπορούσε για περισσότερα. Ένα μάθημα που ο Σωφρόνης Αυγουστή θέλει να γίνει οδηγός για το κυριακάτικο παιχνίδι.

Η επιστροφή του Τόμας προσθέτει ποιότητα, ενώ σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Βέισμπεκ, πάνω στον οποίο ο Κύπριος τεχνικός σκοπεύει να «χτίσει» μεγάλο μέρος του πλάνου. Στα αγωνιστικά δεδομένα, ο Ντουοντού είναι εκτός λόγω καρτών, την ώρα που η συμμετοχή των Μάρκοβιτς και Μαλεκκίδη εξακολουθεί να βρίσκεται σε αμφιβολία. 

Την ίδια στιγμή, ο Σπόλιαριτς διεκδικεί με αξιώσεις θέση στο αρχικό σχήμα μετά την πολύ καλή του παρουσία στο ντέρμπι της Λεμεσού. 

ΑΠΟΛΛΩΝ

