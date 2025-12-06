ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οδηγίες εισόδου και εισιτηρίων για το Ολυμπιακός – Ομόνοια

Ενημέρωση από τους πράσινους!

Η Ομόνοια ενημερώνει τους φιλάθλους της για τις διαδικασίες εισόδου και τα εισιτήρια του αποψινού αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ.

Αναλυτικά:

«Παραθέτουμε πληροφορίες για τους φιλάθλους μας που θα βρεθούν απόψε στο ΓΣΠ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η διάθεση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται στις 13:00 από τους εξής χώρους:

Από τις 15:30 θα λειτουργούν τα ταμεία εισιτηρίων στη βόρεια κερκίδα.

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν οριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα:

ΚερκίδεςΚανονικόΜαθητικόΠαιδικόΑνατολική€17€10€1Βόρεια€15€10€1

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς

Άνοιγμα Εισόδων: 15:30.

Κατά την είσοδο σας θα γίνεται έλεγχος εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου και σωματικός έλεγχος.

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, για αποφυγή καθυστέρησης και δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.

Πληροφορίες Αστυνομίας: Μέτρα Ασφαλείας για Ποδοσφαιρικό Αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ – Cyprus Police News»

ΟΜΟΝΟΙΑ

