Τέσσερις Κύπριοι Τζουντόκα στο Grand Slam του Τόκιο

Την Κυριακή 7 Δεκέμβριου θα αγωνιστούν στο Tokyo Grand Slam, στον τελευταίο αγώνα στο παγκόσμιο καλεντάρι του τζούντο για φέτος, οι Ζανέτ Μιχαηλίδου στην κατηγορία - 78kg, Κύπρος Ανδρέου στην κατηγορία -73 kg, Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι και Πέτρος Χριστοδουλίδης στην κατηγορία -66 kg. Σε δηλώσεις του ο Πέτρος Χριστοδουλίδης ανάφερε ότι το Tokyo Grand Slam αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς και απαιτητικούς αγώνες στο παγκόσμιο τζούντο. «Νιώθω ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον αγώνα» δήλωσε ο ίδιος.

Το ταξίδι του Χριστοδουλίδη ξεκίνησε τον Οκτώβριο μαζί με την Εθνική ομάδα Τζούντο, στη Λίμα του Περού, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Panamerican Open. Συνέχισε στην Αυστραλία κατακτώντας την 5η θέση στο Australian Open, στο Gold Coast. Ο Κύπριος Tζουντόκα, βρίσκεται τώρα, πάνω από ένα μηνά στην Ιαπωνία μαζί με την εθνική ομάδα τζούντο, και προπονείται σε σχολές με κορυφαίους αθλητές συμπεριλαμβανομένου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλητή Ryuju Nagayama στην κατηγορία -60 kg.

«Ο στόχος είναι να εξελιχθώ και να καταφέρω να ανταποκριθώ στο επίπεδο τέτοιων προπονήσεων. Το περιβάλλον είναι πολύ απαιτητικό, αλλά με βοηθά να ανεβάζω τον ρυθμό μου και να βελτιώνομαι καθημερινά. Αυτή η εμπειρία θα μου φανεί πολύ χρήσιμη και για τους αγώνες του 2026, όπου θα συμμετάσχω σε αρκετές διεθνείς διοργανώσεις» ανάφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης. Ο Πέτρος σε δηλώσεις του ανάφερε: «Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη στήριξη των χορηγών μου, της ΟΠΑΠ Κύπρου και Χαραλαμπίδης/ Κρίστης, αλλά και τη συνεχή παρουσία της Ομοσπονδίας, του ΚΟΑ και της ΚΟΕ στο πλευρό μου, όπως και του προγράμματος #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη.

Ευχαριστώ όλους όσους πιστεύουν σε εμένα. Θα παλέψω και δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να τους δικαιώσω». Σημειώνεται ότι μετά τις τελευταίες του επιτυχίες ο Πέτρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται τώρα στο Νο77 της παγκόσμιας κατάταξης ανδρών στα -66 κιλά, κατηγορία στην οποία μεταπήδησε φέτος, προερχόμενος από τα -60kg.