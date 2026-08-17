Ετοιμάζει... φανέλα για τον Σάπινεν ο Ολυμπιακός

Το βιογραφικό του Ράουνο Σάπινεν είναι τέτοιο, που στον Ολυμπιακό θεωρούν πως πέτυχαν… διάνα όσον αφορά τον επιθετικό που θα κάνει τη διαφορά.

Ο 30χρονος φορ μετρά 200 γκολ με τις ομάδες που θήτευσε και άλλα 17 γκλολ με την Εθνική Εσθονίας και αυτόματα οι μαυροπράσινοι, εφόσον δεν διαφοροποιηθεί κάτι, «εμβολιάζονται» με έναν σπουδαίο επιθετικό.

Το συμβόλαιο του με τη Φλόρα Ταλίν με την οποία «έγραψε» ιστορία, ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο όμως όπως όλα δείχνουν θα αλλάξει σύντομα χώρα.

Να σημειωθεί πως το 2020 αλλά και το 2021 βγήκε παίκτης της σεζόν στην Εσθονία και σίγουρα είναι μία προσθήκη από το... πάνω ράφι για την ομάδα του τακτακαλά.