Παίρνει Βικάριο από Τότεναμ η Γιουβέντους μετά το «ναυάγιο» με Μαρτίνες

Μετά το αδιέξοδο στις συζητήσεις με την Άστον Βίλα για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, η Γιουβέντους βρήκε το νέο της τερματοφύλακα στο πρόσωπο του Γκουλιέλμο Βικάριο.

Οι «μπιανκονέρι» συμφώνησε με την Τότεναμ για την απόκτηση του Ιταλού πορτιέρε με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς 10 εκατ. ευρώ το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 29χρονος άσος αγωνίζεται στην ομάδα του Λονδίνου τις τρεις τελευταίες σεζόν μετρώντας συνολικά 117 εμφανίσεις.

sport-fm.gr