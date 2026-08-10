Επιστρέφει για τον Ολυμπιακό ο Ζάνος Σάββα

Με τη μαυροπράσινη φανέλα θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά ο Ζάνος Σάββα. Ο 20χρονος δεξιός εξτρέμ, ο οποίος αποχώρησε από την Τορίνο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στον οποίο προπονείται ήδη και συμμετέχει στην προετοιμασία του.

Ο Σάββα, τη χρονιά 2021-22, αγωνιζόμενος στον Ολυμπιακό, κατέγραψε τέσσερις συμμετοχές.

Την αμέσως επόμενη χρονιά μετακόμισε στην Ιταλία. Τώρα γυρίζει στη Λευκωσία για τον Ολυμπιακό.