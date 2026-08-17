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Ο Μαγκουάιρ ελπίζει σε παραμονή του Ράσφορντ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μαγκουάιρ ελπίζει σε παραμονή του Ράσφορντ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Mίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπαίκτη του

Ο Μάρκους Ράσφορντ βελτιώνει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αποτελεί πραγματική απειλή για την αντίπαλη εστία, δήλωσε ο συμπαίκτης του, Χάρι Μαγκουάιρ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο έμπειρος επιθετικός θα παραμείνει στην ομάδα της Premier League για την ερχόμενη σεζόν.

Ο Ράσφορντ δεν έχει αγωνιστεί με τη Γιουνάιτεντ από τότε που τέθηκε εκτός πλάνων από τον πρώην προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ, τον Δεκέμβριο του 2024, περνώντας τους τελευταίους 18 μήνες ως δανεικός στην Άστον Βίλα και την Μπαρτσελόνα.

Το μέλλον του 28χρονου στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά παραμένει αβέβαιο, αν και ο νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, τον χαρακτήρισε την περασμένη εβδομάδα «παίκτη μας».

Ο Ράσφορντ, ο οποίος επέστρεψε στην αποστολή της Γιουνάιτεντ την περασμένη εβδομάδα έπειτα από παρατεταμένη άδεια μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, πέρασε ως αλλαγή στην κυριακάτικη φιλική ήττα με 4-2 από την ιταλική Μίλαν.

«Προφανώς, η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή. Ως παίκτες, ελπίζουμε να μείνει, γιατί αν συμβεί αυτό, θα είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο για εμάς. Σίγουρα μπορεί να μας κάνει καλύτερους», δήλωσε ο αμυντικός Μαγκουάιρ μετά την ήττα.

«Είδατε ότι όταν μπήκε στο παιχνίδι, δημιούργησε πολλά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει. Αποτελεί τεράστια απειλή. Έχω παίξει με τον Μάρκους για πολλά χρόνια και ξέρω ότι το να αγωνίζομαι απέναντί του και μαζί του στις προπονήσεις θα μας βοηθήσει».

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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